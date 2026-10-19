Kaynak: İHA

1 Eylül 2026 tarihinde av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılık sezonunun açılmasından bu yana Trabzon'da 12 bin kilo palamut avlandı.

Karadeniz'de son 25 yılın en yoğun palamut avı yaşanırken, bu durum tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı. Tanesi 40 TL'den satılan palamuda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Balık bolluğunun tezgahlarda uygun fiyatlarla satışa sunulan palamut, vatandaşların ilgisini çekerken, balığın bol olduğu bu dönemin tuzlama yapmak için de değerlendirilebileceği ifade edildi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış bu sene palamut avcılığının bolca geçtiğini belirterek, "Fiyatı zaman zaman 40 TL'ye kadar düştü. Vatandaş bu sene palamuta doydu. Son yılların en iyi sezonunu yaşıyoruz ki sezon halen devam ediyor. Halkımız tarafından bilinen son dönemlerde palamut tuzlama dönemi başladı. Bir süre de bu şekilde devam eder. Şu an tuzlamanın tam zamanı çünkü palamut büyüdü, yağlandı, tam tuzlanacak kıvama geldi. Sezon başladığından beri palamut hız kesmeden avlanmaya devam ediyor" dedi.

"HER TARAFTAN PALAMUT FIŞKIRIYOR"

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise yoğun bir palamut bolluğu yaşandığını ve bunun daha 1-2 ay daha süreceğini belirtti.

Avcı "Son 25 yılın en yoğun sezonu. En yoğun palamut sezonu bu sene oldu. Fiyatı bir ara 35-40 TL'ye kadar düştü. Şu an tuzlama ve buzluğa atma zamanı. Yoğun bir şekilde palamuda talep var. Tahminime göre palamut bolluğu 1-2 ay daha sürer. Palamudun biteceği yok, her taraftan palamut fışkırıyor. Vatandaş da talep gösteriyor. Tuzlamasını yapacak olan da yapsın" diye konuştu.

Öte yandan alınan bilgiye göre ise Eylül ayından bu yana geçen sürede Trabzon'da avlanan palamut miktarının 12 bin kilograma ulaştığı öğrenildi.