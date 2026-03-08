İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur’un stadı, Ramazan ayında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

TÜRK İMAMI EZANI OKUDU

Tottenham Hotspur Stadyumu’nda düzenlenen açık iftar programında yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı.

Etkinliğe farklı inanç ve kültürlerden çok sayıda kişi katılırken iftar programında ezanı Londra’da görev yapan Türk imam okudu.

🏟️ İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın stadında iftar programı düzenlendi.



☪️ Londra'da görevli Türk imamlar, stadyumda ezan okudu. pic.twitter.com/aIfeibmDxd — AA SPOR (@aa_spor) March 7, 2026

TOTTENHAM HOTSPUR VAKFI: 'İFTAR ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN GURUR DUYDUK'

Tottenham Hotspur Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz açık iftar etkinliğine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Yerel topluluklarımızdaki çeşitliliği kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, tüm inançlardan insanları bir araya getirdi; ramazan ayını geçirenler oruçlarını açma fırsatı bulurken, merak edenler de komşularıyla bağlantı kurma imkanı buldu." ifadeleri kullanıldı.