Futbolculuğu döneminde Arsenal ile adından söz ettiren ancak erken yaşta ağır sakatlıklar yaşamasının ardından kariyerinin düşüşe geçmesiyle 33 yaşında teknik direktörlüğe atılan Jack Wilshere, İngiltere 1. Lig ekibi Luton Town'ı devralmıştı.

Jack Wilshere, dün evinde Crystal Palace'a 3-1 yenilmesinin ardından küme hattına yaklaşan Tottenham'a gönderme yaptı.

JACK WILSHERE: 'HAYALİM LUTON TOWN'U CHAMPIONSHIP'TE ÇALIŞTIRMAK, BU TOTTENHAM'A KARŞI OLABİLİR'

Luton Town ile hayalinin gelecek sezon Championship'te mücadele etmek olduğunu ifade eden Wilshere'in 'Bu Tottenham'a karşı olabilir.' yorumu İngiltere'de gündem oldu.

Wilshere, "Dün Tottenham maçını biraz izledim. Birçok kez sinirlendim. İster inanın ister inanmayın ailemin büyük bir kısmı Tottenham taraftarı. Şu anda hayalim Luton Town'u Championship'te çalıştırmak. Bu da Tottenham'a karşı olabilir." diye konuştu.