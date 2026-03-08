ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar ve bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Florida’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Kürtlerin İran’daki savaşa dahil olmasını istemediğini söyledi.

KARAR DEĞİŞTİRDİ

Trump, bu durumun savaşın seyrini daha karmaşık hale getirebileceğini ifade etti. Trump, “Savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim” dedi.

Trump ayrıca İran’a yönelik saldırıların ardından bölgedeki dengelerin değişebileceğine işaret etti. İran haritasının savaş sonrasında aynı kalıp kalmayacağına ilişkin soruya Trump, “Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır” yanıtını verdi.