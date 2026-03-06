İngiltere Premier Lig'de üst üste aldığı yenilgilerle ateş hattına yaklaşan Tottenham kötü seriye yine son veremedi.

TUDOR TOTTENHAM'IN BAŞINDA ÇIKTIĞI ÜÇ MAÇI DA KAYBETTİ

Igor Tudor'un sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından çıktığı üçüncü maçında Tottenham evinde Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Hırvat teknik adam üçte sıfır çekti.

GOL SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Karşılaşmada 34'üncü dakikada Solanke'nin golüyle öne geçen Tottenham bir an için bu maçta şansızlığını kıracağının sinyallerini verse de yalnızca 4 dakika sonra Mickey van de Ven'in penaltı yaptırarak kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

CRYSTAL PALACE İLK YARININ SONLARINDA MAÇI KOPARDI

Penaltı vuruşunu gole çeviren Ismaila Sarr 40'ıncı dakikada skora eşitliği getirdi. Maçta sayısal avantajla birlikte psikolojik üstünlüğü de ele geçiren Crystal Palace devre bitmeden Jörgen Strand Larsen ve yine Ismaila Sarr ile üst üste bulduğu gollerle skoru 3-1'e getirdi.

TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ: İKİNCİ YARIDA TRİBÜNLER BOŞ KALDI

İlk yarının 3-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona ermesinin ardından Tottenham taraftarları soyunma odasına giden oyuncuları ıslıkladı. Aynı zamanda birçok taraftarın devre arasında stadı terk etmesiyle birlikte ikinci yarıda tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

5 HAFTADIR YENİLEN TOTTENHAM 11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Karşılaşmanın ikinci yarısı düşük tempoda geçerken mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

Ligde son 5 haftadır yenilen 28 puandaki Tottenham'ın galibiyet hasreti bu maçla birlikte 11'e çıktı.

İlk yarının sonunda bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrılan Crystal Palace ise 38 puana ulaştı.