Türkiye'nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede sürpriz marka

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun da etkisiyle otomobil fiyatlarında da artışlar meydana geliyor. Yurttaşlar ise en ucuz otomobil hangisi? Diye soruşturuyor. Mart ayının en ucuz otomobil listesi güncellendi. İşte o liste…

Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede sürpriz marka - Resim: 1

Otomobil markaları, Şubat ayı için otomobil fiyatlarını güncelledi. Geçen aya göre, en ucuz otomobil sıralamasında değişiklik meydana geldi. İşte en ucuz otomobiller:

Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede sürpriz marka - Resim: 2

Nissan Juke

1.735.200 TL

Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede sürpriz marka - Resim: 3

Citroen e-C3 Aircross

1.707.000 TL

Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede sürpriz marka - Resim: 4

Hyundai Bayon

1.695.000 TL

Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede sürpriz marka - Resim: 5

Dacia Sandero Stepway

1.685.000 TL

Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede sürpriz marka - Resim: 6

Seat Ibiza (2025 model)

1.647.000 TL

Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede sürpriz marka - Resim: 7

Hyundai i20

1.425.000 TL

Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede sürpriz marka - Resim: 8

Dacia Sandero

1.299.000 TL

Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede sürpriz marka - Resim: 9

Opel Corsa

1.290.000 TL

