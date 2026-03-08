Otomobil markaları, Şubat ayı için otomobil fiyatlarını güncelledi. Geçen aya göre, en ucuz otomobil sıralamasında değişiklik meydana geldi. İşte en ucuz otomobiller:
Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Zirvede sürpriz marka
Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun da etkisiyle otomobil fiyatlarında da artışlar meydana geliyor. Yurttaşlar ise en ucuz otomobil hangisi? Diye soruşturuyor. Mart ayının en ucuz otomobil listesi güncellendi. İşte o liste…Derleyen: Baran Yalçın
1 9
Nissan Juke
1.735.200 TL
2 9
Citroen e-C3 Aircross
1.707.000 TL
3 9
Hyundai Bayon
1.695.000 TL
4 9
Dacia Sandero Stepway
1.685.000 TL
5 9
Seat Ibiza (2025 model)
1.647.000 TL
6 9
Hyundai i20
1.425.000 TL
7 9
Dacia Sandero
1.299.000 TL
8 9
Opel Corsa
1.290.000 TL
9 9
Kaynak: Haber Merkezi