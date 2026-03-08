İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, İran’a yönelik saldırılar sonrası yaptığı açıklamada ABD’ye sert mesajlar verdi. Laricani, İran’ın saldırılara karşılık vermeyi sürdüreceğini belirterek ABD Başkanı Donald Trump’ın bunun bedelini ödeyeceğini söyledi.

'TRUMP BEDELİNİ ÖDEYECEK'

Laricani sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Liderimizin ve halkımızın kanının intikamını durmaksızın alacağız. Trump bedelini ödemeli ve ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında bölgedeki Amerikan askeri varlığına da değinen Laricani, İran’ın saldırılara karşılık verme hakkını kullanmaya devam edeceğini dile getirdi.

Laricani, “Düşman bize bölgedeki üslerden saldırdığında karşılık veririz ve vermeye devam edeceğiz. Bu bizim hakkımız ve yerleşik politikamızdır” dedi.

Bölge ülkelerine de mesaj gönderen Laricani, ABD’nin topraklarını İran’a karşı kullanmasının engellenmesi gerektiğini belirterek, “Bölge ülkeleri ya ABD’nin topraklarını İran’a karşı kullanmasını engellemelidir ya da bunu kendimiz yapmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

“BİRÇOK AMERİKALI ASKER ESİR ALINDI”

Laricani ayrıca İran’ın bazı Amerikan askerlerini esir aldığını iddia etti. ABD tarafının kayıplarla ilgili farklı açıklamalar yaptığını öne süren Laricani, “Birçok Amerikalı asker esir alındı. Önce 5-6 Amerikan askerinin öldürüldüğü yönünde yalan haberler yaydılar, ardından bunu kaza olarak açıklayarak ölü sayısını artırdılar” dedi.