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Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’ya daha önce saldıran şahısla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Torreira’ya fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilen ve son günlerde sosyal medya hesabından yeniden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülen Y.Y. isimli şahıs, dün gözaltına alındı.

YENİDEN TUTUKLANDI

HT Spor’un haberine göre, gözaltına alınan Y.Y. isimli şahıs çıkarıldığı işlemlerin ardından tutuklandı.

Söz konusu kişinin, daha önce Lucas Torreira’ya yönelik saldırıyla gündeme geldiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 12 Mayıs’ta Beşiktaş’taki bir otelin önünde yaşanmıştı.

Lucas Torreira’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, Galatasaraylı futbolcunun ifadesi de dosyaya girdi.

TORREİRA İFADESİNDE YAŞANANLARI ANLATTI

Torreira’nın ifadesine göre futbolcu, tenis oynadıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte otelden çıktı.

Bu sırada bir kişiyle fotoğraf çektirdiği esnada yanına yaklaşan ve kendisiyle de fotoğraf çektirmek istediğini düşündüğü şüpheli, iddiaya göre aniden Torreira’nın başının sol tarafına yumruk attı.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

İddianamede, saldırının ardından Torreira’nın kendisini korumaya çalıştığı, bu sırada şoförü Eray Saylan ile arkadaşı D.C.’nin araya girerek tarafları ayırdığı aktarıldı.

Şüphelinin ise olay yerinden taksiye binerek uzaklaştığı belirtildi.

Torreira’nın, şüpheliye herhangi bir fiziki müdahalede bulunmadığını ifade ederek şikayetçi olduğu ve bu kapsamda soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.