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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray, transfer çalışmalarında savunma hattına yaptığı takviyenin maliyetini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bitshiabu transferinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

KİRALAMA BEDELİ BELLİ OLDU

Galatasaray’ın açıklamasına göre transfer için 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek.

Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kadrosuna kiralık olarak dahil ederken anlaşmaya satın alma opsiyonu da koydu.

SATIN ALMA OPSİYONU 28 MİLYON EURO

Transfer anlaşmasında yer alan satın alma opsiyonu da belli oldu.

Galatasaray, Bitshiabu’nun bonservisini almak istemesi halinde 28 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanabilecek.

MAAŞI AÇIKLANDI

Galatasaray’ın oyuncuya ödeyeceği ücret de duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bitshiabu’ya 2 milyon euro maaş ödeyecek.

Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray’ın savunma hattına yaptığı takviyenin mali tablosu da netleşmiş oldu.