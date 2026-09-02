Kapalıçarşı’da altın fiyatları günün ilerleyen saatlerinde hareketlendi.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba)
Kapalıçarşı’da altın fiyatları akşam saatlerinde yüzde 1.06 oranında yükselişe geçti. Düşüşün artıya dönerek yüzde 1'i aşan bir yükseliş performansı göstermesi dikkat çektiKaynak: Ekonomi Servisi
Sabah saatlerinde daha düşük seviyelerde işlem gören gram ve çeyrek altının fiyatı, akşam saatlerine doğru yükselişe geçti.
Piyasadaki hareketlilik, vatandaşların ve yatırımcıların altına olan ilgisini yeniden gündeme taşıdı.
Kapalıçarşı’da altın fiyatlarındaki son durum 07:13:15 sıralarında şu şekildeydi;
Gram Altın
Sabah saatlerinde:
Alış Fiyatı: 6570.8100 TL
Satış Fiyatı: 6667.5500 TL (Günlük Değişim: 36.04 TL / %-0.54)
Günlük Düşük: 6635.56 TL
Günlük Yüksek: 6715.99 TL
Kapanış: 6703.59 TL
Akşam saatlerinde:
Satış fiyatı: 6794.2600 oldu
Çeyrek Altın
Sabah saatlerinde:
Alış Fiyatı: 10731.0000 TL
Satış Fiyatı: 10858.0000 TL (Günlük Değişim: 59.00 TL / %-0.54)
Günlük Düşük: 10806.00 TL
Günlük Yüksek: 10937.00 TL
Kapanış: 10917.00 TL
Akşam saatlerinde:
Satış fiyatı: 11084.0000 oldu
Yarım Altın
Sabah saatlerinde
Alış Fiyatı: 21495.0000 TL
Satış Fiyatı: 21716.0000 TL (Günlük Değişim: 117.00 TL / %-0.54)
Günlük Düşük: 21612.00 TL
Günlük Yüksek: 21874.00 TL
Kapanış: 21833.00 TL
Akşam saatlerinde
Satış fiyatı: 22144.0000 oldu
Tam Altın
Sabah saatlerinde
Alış Fiyatı: 42694.0000 TL
Satış Fiyatı: 43306.0000 TL (Günlük Değişim: 234.00 TL / %-0.54)
Günlük Düşük: 43098.00 TL
Günlük Yüksek: 43620.00 TL
Kapanış: 43540.00 TL
Akşam saatlerinde:
Satış fiyatı: 44142.0000
Gremse Altın
Sabah saatlerinde:
Alış Fiyatı: 106322.0000 TL
Satış Fiyatı: 107982.0000 TL (Günlük Değişim: 583.00 TL / %-0.54)
Günlük Düşük: 107464.0000 TL
Günlük Yüksek: 108766.0000 TL
Kapanış: 108565.0000 TL
Akşam saatlerinde:
Satış fiyatı: 109993.0000
Has Altın
Sabah saatlerinde:
Alış Fiyatı: 6603.8300 TL
Satış Fiyatı: 6654.2400 TL (Günlük Değişim: 35.97 TL / %-0.54)
Günlük Düşük: 6621.77 TL
Günlük Yüksek: 6702.72 TL
Kapanış: 6690.21 TL
Akşam saatlerinde:
Satış fiyatı: 6775.5700
GÖZLER CUMA GÜNÜNDE
Gözler cuma günü ABD’den gelecek kritik Tarım Dışı İstihdam verisine kilitlendi. Ağustos ayı rakamları, para piyasalarının ne yönde hareket edeceğini gösterecek.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir. Fiyatlarda güncel değişimler olabilir.