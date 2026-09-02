Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba)

Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba)

Kapalıçarşı’da altın fiyatları akşam saatlerinde yüzde 1.06 oranında yükselişe geçti. Düşüşün artıya dönerek yüzde 1'i aşan bir yükseliş performansı göstermesi dikkat çekti

Kaynak: Ekonomi Servisi
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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba) - Resim: 1

Kapalıçarşı’da altın fiyatları günün ilerleyen saatlerinde hareketlendi.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba) - Resim: 2

Sabah saatlerinde daha düşük seviyelerde işlem gören gram ve çeyrek altının fiyatı, akşam saatlerine doğru yükselişe geçti.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba) - Resim: 3

Piyasadaki hareketlilik, vatandaşların ve yatırımcıların altına olan ilgisini yeniden gündeme taşıdı.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba) - Resim: 4

Kapalıçarşı’da altın fiyatlarındaki son durum 07:13:15 sıralarında şu şekildeydi;

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba) - Resim: 5

Gram Altın

Sabah saatlerinde:

Alış Fiyatı: 6570.8100 TL

Satış Fiyatı: 6667.5500 TL (Günlük Değişim: 36.04 TL / %-0.54)

Günlük Düşük: 6635.56 TL

Günlük Yüksek: 6715.99 TL

Kapanış: 6703.59 TL

Akşam saatlerinde:

Satış fiyatı: 6794.2600 oldu

5 12
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba) - Resim: 6

Çeyrek Altın

Sabah saatlerinde:

Alış Fiyatı: 10731.0000 TL

Satış Fiyatı: 10858.0000 TL (Günlük Değişim: 59.00 TL / %-0.54)

Günlük Düşük: 10806.00 TL

Günlük Yüksek: 10937.00 TL

Kapanış: 10917.00 TL

Akşam saatlerinde:

Satış fiyatı: 11084.0000 oldu

6 12
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba) - Resim: 7

Yarım Altın

Sabah saatlerinde

Alış Fiyatı: 21495.0000 TL

Satış Fiyatı: 21716.0000 TL (Günlük Değişim: 117.00 TL / %-0.54)

Günlük Düşük: 21612.00 TL

Günlük Yüksek: 21874.00 TL

Kapanış: 21833.00 TL

Akşam saatlerinde

Satış fiyatı: 22144.0000 oldu

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba) - Resim: 8

Tam Altın

Sabah saatlerinde

Alış Fiyatı: 42694.0000 TL

Satış Fiyatı: 43306.0000 TL (Günlük Değişim: 234.00 TL / %-0.54)

Günlük Düşük: 43098.00 TL

Günlük Yüksek: 43620.00 TL

Kapanış: 43540.00 TL

Akşam saatlerinde:

Satış fiyatı: 44142.0000

8 12
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba) - Resim: 9

Gremse Altın

Sabah saatlerinde:

Alış Fiyatı: 106322.0000 TL

Satış Fiyatı: 107982.0000 TL (Günlük Değişim: 583.00 TL / %-0.54)

Günlük Düşük: 107464.0000 TL

Günlük Yüksek: 108766.0000 TL

Kapanış: 108565.0000 TL

Akşam saatlerinde:

Satış fiyatı: 109993.0000

9 12
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba) - Resim: 10

Has Altın

Sabah saatlerinde:

Alış Fiyatı: 6603.8300 TL

Satış Fiyatı: 6654.2400 TL (Günlük Değişim: 35.97 TL / %-0.54)

Günlük Düşük: 6621.77 TL

Günlük Yüksek: 6702.72 TL

Kapanış: 6690.21 TL

Akşam saatlerinde:

Satış fiyatı: 6775.5700

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba) - Resim: 11

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE
Gözler cuma günü ABD’den gelecek kritik Tarım Dışı İstihdam verisine kilitlendi. Ağustos ayı rakamları, para piyasalarının ne yönde hareket edeceğini gösterecek.

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Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (2 Eylül Çarşamba) - Resim: 12

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir. Fiyatlarda güncel değişimler olabilir.

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