Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Avrupa ülkesi kapılarını açtı: Türkiye’den işçi alacak, maaş 235 bin lira

Avrupa ülkesi kapılarını açtı: Türkiye’den işçi alacak, maaş 235 bin lira

Hollanda 4.200 avroya varan net maaşla Türkiye'den işçi alımına başladı. Öte yandan hızlı oturum izni de veriliyor. İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi
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Avrupa ülkesi kapılarını açtı: Türkiye’den işçi alacak, maaş 235 bin lira - Resim: 1

Avrupa’da nitelikli iş gücü açığı derinleşirken Hollanda, teknolojik tarım yatırımlarında Türk uzmanlara kapılarını açıyor.

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Avrupa ülkesi kapılarını açtı: Türkiye’den işçi alacak, maaş 235 bin lira - Resim: 2

B2 İngilizce ve ziraat tecrübesi arayan Hollandalı firmalar, yüksek nitelikli göçmen statüsüyle aylık 4.200 avroya varan net maaş imkânı sunuyor.

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Avrupa ülkesi kapılarını açtı: Türkiye’den işçi alacak, maaş 235 bin lira - Resim: 3

HOLLANDA SERA TEKNOLOJİLERİNDE TÜRK UZMAN ALIMINI ARTIRDI

Almanya dışında iş gücü arayışını hızlandıran Avrupa ülkelerinden Hollanda, odağını yüksek teknolojili tarım sektörüne çevirdi.

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Avrupa ülkesi kapılarını açtı: Türkiye’den işçi alacak, maaş 235 bin lira - Resim: 4

Küresel sera üretimi ve dikey tarım otomasyonunda dünya lideri konumundaki ülke, tesislerindeki iklimlendirme ve dijital üretim süreçlerini yönetmek üzere Türkiye’den ziraat mühendisleri ile tarım teknikerlerini istihdam ediyor.

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Avrupa ülkesi kapılarını açtı: Türkiye’den işçi alacak, maaş 235 bin lira - Resim: 5

Aranan ana şartlar arasında ziraat veya otomasyon alanında diploma, iklimlendirmeli sera tecrübesi ve B2 seviyesinde İngilizce yer alıyor.

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Avrupa ülkesi kapılarını açtı: Türkiye’den işçi alacak, maaş 235 bin lira - Resim: 6

Türk çalışanlara "Kennismigrant" (Yüksek Nitelikli Göçmen) statüsü tanıyan Hollandalı şirketler, bürokratik süreçleri hızlandırarak ortalama 2.800 ila 4.200 avro net aylık maaşla doğrudan çalışma izni sağlıyor.

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