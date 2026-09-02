Avrupa’da nitelikli iş gücü açığı derinleşirken Hollanda, teknolojik tarım yatırımlarında Türk uzmanlara kapılarını açıyor.
Avrupa ülkesi kapılarını açtı: Türkiye’den işçi alacak, maaş 235 bin lira
Hollanda 4.200 avroya varan net maaşla Türkiye'den işçi alımına başladı. Öte yandan hızlı oturum izni de veriliyor. İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
B2 İngilizce ve ziraat tecrübesi arayan Hollandalı firmalar, yüksek nitelikli göçmen statüsüyle aylık 4.200 avroya varan net maaş imkânı sunuyor.
HOLLANDA SERA TEKNOLOJİLERİNDE TÜRK UZMAN ALIMINI ARTIRDI
Almanya dışında iş gücü arayışını hızlandıran Avrupa ülkelerinden Hollanda, odağını yüksek teknolojili tarım sektörüne çevirdi.
Küresel sera üretimi ve dikey tarım otomasyonunda dünya lideri konumundaki ülke, tesislerindeki iklimlendirme ve dijital üretim süreçlerini yönetmek üzere Türkiye’den ziraat mühendisleri ile tarım teknikerlerini istihdam ediyor.
Aranan ana şartlar arasında ziraat veya otomasyon alanında diploma, iklimlendirmeli sera tecrübesi ve B2 seviyesinde İngilizce yer alıyor.
Türk çalışanlara "Kennismigrant" (Yüksek Nitelikli Göçmen) statüsü tanıyan Hollandalı şirketler, bürokratik süreçleri hızlandırarak ortalama 2.800 ila 4.200 avro net aylık maaşla doğrudan çalışma izni sağlıyor.