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Top Gun: Maverick filminin küresel gişede yakaladığı tarihi başarının ardından, 90’lı yılların aksiyon klasikleri yeniden beyaz perdeye taşınmaya başladı. Bu akımın son halkası ise ünlü aktör Tom Cruise’un başrolünde yer aldığı 1990 yapımı yarış draması Days of Thunder (Yıldırım Günleri) oldu. Filmin haklarını elinde bulunduran Paramount yapım şirketi, bir süredir üzerinde çalıştığı Days of Thunder 2 projesine resmi olarak yeşil ışık yaktı.

TOM CRUISE YENİDEN YARIŞ PİSTLERİNE DÖNÜYOR

Orijinal yapımda en üst seviye yarışlarda boy gösteren genç ve yetenekli bir pilotu canlandıran Tom Cruise, devam filminde aynı karakterin yıllar sonraki deneyimli haline odaklanacak. Top Gun: Maverick yapımında izlenen hikaye çizgisine benzer bir yaklaşımla kurgulanan proje, karakterin olgunluk dönemini ve pistlerdeki yeni mücadelesini ekranlara taşıyacak.

YÖNETMEN VE SENARİST KADROSU NETLEŞTİ

Paramount Pictures, projeyi yönetmesi için 50/50, Warm Bodies ve Long Shot gibi başarılı filmlerle tanınan Jonathan Levine ile anlaşmaya vardı. Filmin senaryo kalemini ise video oyun dünyasının popüler yapımlarından Call of Duty: Modern Warfare 3 projesinde imzası bulunan Will Staples üstlendi.

ÇEKİMLERİN YIL BİTMEDEN BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Days of Thunder 2 yapımının çekim takvimine bu yıl tamamlanmadan girilmesi hedefleniyor. Hazırlık süreçlerinin hız kazanmasıyla birlikte, devam filminin beklenenden çok daha kısa bir süre içinde sinemaseverlerle buluşması öngörülüyor.