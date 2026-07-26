Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı

Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı

Gecenin en vahim olayı Adana’dan geldi. Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinden gelen kadın cinayetleri yüreklere kor düşürdü. Peş peşe yaşanan cinayetlerin bir tanesi gece bekçisinin eşinin başında vurarak öldürmesi oldu.

Kaynak: DHA / İHA
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Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı - Resim: 1

Adana'da son 24 saatte yaşanan 4 ayrı cinayet vakasında 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde meydana gelen olaylarda iki şüpheli kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı - Resim: 2

İlk cinayet, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Reyhan Acar (24), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı - Resim: 3
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Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı - Resim: 4

Üçüncü cinayet, Ceyhan ilçesinde bir dondurmacıda gerçekleşti. İş yerinde çalışan Yusuf Erdem (29), silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda bir kişi de yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı - Resim: 5

Son olay ise gece saatlerinde Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde meydana geldi. O.A. isimli şüpheli, Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz'ı (44) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı - Resim: 6

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı - Resim: 7
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Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı - Resim: 8
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Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı - Resim: 9
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Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı - Resim: 10
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Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı - Resim: 11
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