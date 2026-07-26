Adana'nın dört bir yanında kadın cinayetleri işlendi: Şehri saran ölüm ağı

Adana'da son 24 saatte yaşanan 4 ayrı cinayet vakasında 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirdi. Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Çukurova ilçelerinde meydana gelen olaylarda iki şüpheli kısa sürede yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.