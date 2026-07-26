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Kaynak: İHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonları genişletme planını şimdilik askıya aldığı iddiası dünya gündemine oturdu. Amerikan basınında yer alan haberlere göre kararın arkasında, ABD ordusunun kritik seviyeye gerileyen füze stokları ile bölgesel ve ekonomik risklere ilişkin endişeler bulunuyor.

İddiaya göre ABD güçleri, 13 gecedir aralıksız devam eden hava saldırılarının ardından İran'a yönelik bombardımana ara verdi. İran'a karşı daha kapsamlı bir askeri operasyon seçeneğini değerlendiren Trump'ın, bu planı Beyaz Saray'da gerçekleştirilen kritik güvenlik toplantısının ardından ertelediği öne sürüldü.

PENTAGON'DAN KRİTİK FÜZE UYARISI

New York Times'ın Trump yönetimi yetkililerine dayandırdığı habere göre, toplantıda en dikkat çeken başlıklardan biri Pentagon'un hızla azalan hava savunma mühimmatı stokları oldu. Özellikle Patriot füze stoklarının kritik seviyeye düştüğü değerlendirilirken, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in büyük çaplı saldırıların devam etmesi halinde Ortadoğu'daki Amerikan üslerini koruyacak önleme mühimmatlarının tehlikeli seviyeye ineceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

BEYAZ SARAY'DA MÜZAKERE SEÇENEĞİ ÖNE ÇIKTI

Haberde, Trump'ın damadı Jared Kushner başta olmak üzere bazı danışmanlarının, Tahran üzerindeki ekonomik baskının sürdürülmesini ve diplomatik müzakerelere yeniden fırsat verilmesini savunduğu ifade edildi.

Öte yandan Beyaz Saray'ın, savaşın daha da büyümesi halinde Körfez ülkeleriyle ilişkilerin zarar görebileceği, enerji piyasalarında yeni krizlerin yaşanabileceği ve olası bir mülteci hareketliliğinin ortaya çıkabileceği yönündeki endişeleri de değerlendirdiği belirtildi.

İRAN'A ASKERİ BASKI DEVAM EDİYOR

Hava saldırılarında geçici bir duraklama yaşansa da ABD'nin İran üzerindeki askeri baskısı sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukasının devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Amerikan askerleri, helikopterlerle Umman Denizi'nde seyreden bir tankere çıkarak gemide arama gerçekleştirdi.

Trump yönetiminin İran politikasında bundan sonraki adımların nasıl şekilleneceği ise uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.