Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara Denizi'nde kefal bolluğu yaşandığını belirterek, güzel bir avlanma sezonu geçirdiklerini söyledi.

Tonlarca kefal balık kıyıya taşındı - Resim : 1

Balıkçıların denizden bol ve bereketli avla dönüp emeklerinin karşılığını almak istediklerini ifade eden Pehlivanoğlu, kefal bolluğunun devam etmesini beklediklerini belirtti.

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Tonlarca kefal balık kıyıya taşındı - Resim : 3

Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini kefal balığına yönlendirdi. Bir arkadaşımız yaklaşık 1,5 ton kefal balığıyla limana döndü. Balıkçı arkadaşlarımızı sevindiren bir haber. Allah izin verirse kefal, lüfer, hamsi, istavrit tutacağız" dedi.