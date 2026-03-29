Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Güllük Lagünü’nde gerçekleştirilen denetimlerde kaçak avcılık faaliyeti ortaya çıkarıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, yasadışı yollarla avlandığı belirlenen 80 kilogram kefal balığı ele geçirildi. Söz konusu balıklara mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili tespit edilen şahsa 16 bin 106 TL idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini belirtti.