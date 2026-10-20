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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle henüz 11. dakikada 2-0 öne geçti. Ancak konuk ekip Lukas Provod'un golüyle farkı bire indirdi, ardından 90. dakikada Pavel Kacor'un golüyle beraberliği yakaladı.

Mücadele 2-2 sona ererken Fenerbahçe, taraftarı önünde büyük bir fırsatı değerlendiremedi.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ MAÇINDA DA GALİBİYET HASRETİNİ SONLANDIRAMADI

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra katılan Fenerbahçe, lig aşamasının ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalmış, ikinci haftasında ise Aston Villa'ya 6-0 mağlup olmuştu.

Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler Devler Ligi'ndeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

FENERBAHÇE PUANINI 2'YE YÜKSELTTİ

Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçta iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, puanını 2'ye yükseltti.

İlk iki haftada Lens ve Sabah'a mağlup olan Slavia Prag ise Fenerbahçe deplasmanında elde ettiği beraberlikle ilk puanını kazandı.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Oğuz, Greenwood, Kerem, Muriqi.

Slavia Prag: Markovic, Vlcek, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm.

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE 2-2 SLAVIA PRAG (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ricardo De Burgos'un ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Slavia Prag maçı başladı.

FENERBAHÇE OĞUZ AYDIN'IN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

4' Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından harika bir şutla topu köşeden ağlara gönderdi. Fenerbahçe maça golle başladı.

GREENWOOD FARKI İKİYE ÇIKARDI

11' Golden sonra baskısını sürdüren Fenerbahçe'de bu kez sahneye Mason Greenwood çıktı. İngiliz yıldız Semedo ile paslaşmasının ardından ceza sahası içinde topla buluşur buluşmaz çektiği şutla kaleci Markovic'i mağlup etti. Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı.

SLAVIA PRAG FARKI BİRE İNDİRDİ

15' Matteo Guendouzi'nin büyük hatasında Slavia Prag ön baskıda topu kazanarak Lukas Provod'un golüyle farkı bire indirdi.

FENERBAHÇE'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

21' Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Nathan Ake kenara gelirken Hollandalı stoperin yerine Oppong dahil oldu.

GUENDOUZI İSABETİ BULAMADI

27' Mason Greenwood'un çıkardığı pasa ceza sahası dışından gelişine vuran Matteo Guendouzi şutunda isabeti bulamadı.

SEMEDO UZAKTAN ÇEKTİĞİ SERT ŞUTTA MARKOVIC'E TAKILDI

30' Semedo'nun uzaktan sert şutunda Markovic parmaklarının ucuyla topu son anda kornere çeldi.

OĞUZ AYDIN'IN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA KALDI

36' Maçın başında attığı harika gole bir yenisini daha eklemek isteyen Oğuz Aydın'ın uzaktan şutunda top yan ağlara gitti.

VEDAT MURIQI GOLE YAKLAŞTI

45' Archie Brown'un ortasında arka direkte topu göğsüyle indiren Vedat Muriqi bekletmeden şutunu çekti. Direk dibinde Markovic iki hamlede topa sahip oldu.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 2-1 SLAVIA PRAG

SLAVIA PRAG TEHDİT YARATTI

53' Guendouzi'nin defans önünde kaptırdığı top sonrası Slavia Prag gole yaklaştı. Provod'un şutunda top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

İNANILMAZ BİR POZİSYON KAÇTI

63' Oyuna girer girmez Lukaku ile Nene'nin iş birliği az kalsın golü getiriyoruz. Lukaku'nun içeri gönderdiği topta bomboş pozisyonda gelişine vuran Nene kaleci Markovic'i geçemedi.

LUKAKU ÖNEMLİ BİR FIRSATI HARCADI

82' Ceza sahası içinde topla buluşan Lukaku, daha müsait pozisyondaki Kerem'e atmak yerine şutu tercih etti. Top üstten dışarı gitti.

ZIMA'NIN ŞUTUNDA EDERSON HATA YAPMADI

87' Slavia Prag beraberlik golü için yükleniyor. Zima'nın uzaktan şutunda Ederson hata yapmadı.

SLAVIA PRAG BERABERLİĞİ YAKALADI

90' Ayaosi'nin ortasında kale önünde Pavel Kacor'un dokunuşuyla top ağlara gitti. Slavia Prag skoru 2-2'ye getirdi.