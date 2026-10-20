TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin setinde yaşandığı öne sürülen gerginlikler, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündem olurken, yapım şirketi Köprü Film'den konuya ilişkin açıklama geldi.
Gönül Dağı setinde neler yaşandı? Yapım şirketi sessizliğini bozdu
Gönül Dağı dizisinin yapımcısı Ferhat Eşsiz hakkında, set çalışanlarının maaşlarını aylardır ödemediği ve haklarını talep eden işçileri sert bir şekilde işten çıkardığı iddia edilmişti. Yapım şirketinden açıklama geldi.Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medyada hızla yayılan ve set çalışanları ile yapım ekibi arasındaki gerginlik anlarını gösteren video kayıtları bu tartışmayı gündeme taşımıştı.
TRT1'in fenomen dizisi "Gönül Dağı"nın yapımcısı Ferhat Eşsiz'e ait gündeme gelen video üzerine yapım şirketi bir açıklama yayınladı.
Yapım şirketinin ödeme yapmadığı ve bunun üzerine çalışanlarla tartışma yaşandığı iddiasıyla yayılan görüntüler üzerine şirketin avukatı Hakan Ayranpınar şu yazılı paylaşımı yaptı:
"Bugün 1,5 yıl önce çekilmiş bir video kaydını yeni bir video gibi sosyal medya hesaplarında yayınlayarak Köprü Film’in “Modern Doğu Masalları” dizi filminde çalışmış bazı set personellerinin maaşını süresinde ödemediği gibi bir izlenim oluşturulmaya çalışılmıştır. Oysa söz konusu durum güncel bir olayı değil, bundan 1,5 yıl önce (15 Haziran 2025 tarihinde) yaşanmış ve o dönemde hızlıca çözüme kavuşturulmuş münferit bir tartışmayı göstermektedir.
Bu tartışmanın tarafı olan kişiler sadece Köprü Film’in dijital platform için hazırladığı bir projesinde yer alan dönemsel ekiptir.
Köprü Film'in başarıyla devam eden diğer projelerinde yer almamışlardır. İki yıl önceki planlanan çekim takviminde yaşanan sarkmalar nedeniyle, dijital platform için hazırlanan projede kısa bir süre görev yapan birkaç set personeliyle ek ücret talebi üzerinden anlık bir tartışma yaşanmıştır.
Ancak hemen akabinde taraflar bir araya gelmiş; tüm ödemeler eksiksiz yapılarak süreç karşılıklı iyi niyetle ve sulh yoluyla tamamen kapatılmıştır.
Köprü Film imzalı bütün projeler geçmişte olduğu gibi bugün de aynı titizlik ve hızla devam etmektedir. Şirketimiz bünyesinde görev yapan tüm personelin ve oyuncuların ücretleri, her zaman olduğu gibi bugün de süresinde ve kuruşu kuruşuna ödenmektedir. Müvekkil şirketin hiçbir çalışanıyla hiçbir hak ediş sorunu bulunmamaktadır. Bu tür manipülatif ve itibar suikastı niteliğindeki paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica eder, süreci yakından takip ettiğimizi ve sorumlulara karşı her türlü yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."