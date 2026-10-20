Gönül Dağı setinde neler yaşandı? Yapım şirketi sessizliğini bozdu

Köprü Film imzalı bütün projeler geçmişte olduğu gibi bugün de aynı titizlik ve hızla devam etmektedir. Şirketimiz bünyesinde görev yapan tüm personelin ve oyuncuların ücretleri, her zaman olduğu gibi bugün de süresinde ve kuruşu kuruşuna ödenmektedir. Müvekkil şirketin hiçbir çalışanıyla hiçbir hak ediş sorunu bulunmamaktadır. Bu tür manipülatif ve itibar suikastı niteliğindeki paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica eder, süreci yakından takip ettiğimizi ve sorumlulara karşı her türlü yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."