Televizyonların yaz dönemindeki eğlence programlarına bir yenisi daha eklendi.

Komedyen Tolga Çevik, milyonların sevgisini kazanan ‘Arkadaşım’ karakteriyle sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama gösterisi ‘Tolgshow Yıldızlar’, yeniden televizyon izleyicisiyle buluştu. Program, Star TV’de ekran yolculuğuna başladı. İlk bölümde ‘Arkadaşım’, jokey olarak sürdürdüğü hayatında çok sevdiği atının beklenmedik bir şekilde sakatlanmasının ardından kendisini birbirinden ilginç, komik ve sürprizlerle dolu olayların içinde buldu.

Doğaçlama mizahın ve kahkahanın buluştuğu ‘Tolgshow Yıldızlar’, her Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de ekrana gelecek.

Berkay’dan 7 yıl sonra yeni albüm

Türk Pop Müziği’nin önde gelen erkek yorumcularından Berkay, 7 yıl aradan sonra hazırladığı 7. stüdyo albümü ‘Kavi’yi Hiperaktif Müzik ve Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Albümde Sezen Aksu, Sinan Akçıl, Sibel Algan, Murat Güneş, Çağrı Telkıvıran, Mert Ekren ve Mert Çodur’un söz ve besteleri yer alıyor. Düzenlemelerde ise Çağrı Telkıvıran, Erhan Bayrak, Kerem Akdağ ve Serhat Şensesli’nin imzası bulunuyor. Kendine özgü yorumu ve yıllar içinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Berkay’ın 7 yıllık aranın ardından müzikseverlerle buluşturduğu ‘Kavi’ albümünün, müzik dünyasında ses getirmesi bekleniyor.

Şimdiden büyük merak uyandıran proje, Berkay’ın kariyerinde yeni bir dönemin habercisi olmaya hazırlanıyor.

Tarihe saygı duruşu olacak bir film

Milli Mücadele’nin unutulmaz kadın kahramanlarından Kara Fatma’nın (Fatma Seher Erden) destansı yaşam öyküsü beyazperdeye taşınıyor. Safe Media ve Statu Pictures ortak yapımcılığında hazırlanan ‘Mahi-Kara Fatma’, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Kurşun’un oturduğu filmin senaryosu ise yıllar süren titiz araştırmaların ardından İlknur Bektaş tarafından kaleme alındı.

Filmde Kara Fatma’nın eşi Binbaşı Ahmet karakterine hayat veren Burak Hakkı, böylesine anlamlı bir yapımın parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu söylerken Kara Fatma (Mahi) karakterini canlandıran Aslı Tandoğan ise, önemli bir kadın kahramana hayat vermenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Filmin yönetmeni Hakan Kurşun ise, bir tarihi karakteri beyaz perdeye taşımanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Milli Mücadele’nin cesareti ve fedakârlığıyla hafızalara kazınan kadın kahramanlarından Kara Fatma’nın yaşam mücadelesini konu alan ‘Mahi-Kara Fatma’, yalnızca bir dönem filmini değil; bağımsızlık ruhunu, vatan sevgisini ve kahramanlık mirasını da sinemaseverlerle buluşturacak.