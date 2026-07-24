Greative Film tarafından Kreatif yapımcılığını Hasan Kaçan’ın, yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Serap Danış Koçak’ın oturduğu, senaryosunu Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı ‘Evlilik Güzeldir’, Ağustos ayında TRT 1’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Günümüzün hızla değişen şehir hayatında özlediğimiz aile bağlarını, dayanışmayı, sevgiyi ve umudu sıcak bir dille ekrana taşıyacak olan ‘Evlilik Güzeldir’; aile sıcaklığını, mizahı ve romantizmi aynı hikâyede buluşturacak. Gülümsetmesi kadar, kalbe dokunan anlarıyla da öne çıkan dizi, günlük hayatın içinden hikâyeleri, özlediğimiz değerler üzerinden anlatırken her yaştan izleyicinin ailece keyifle ve güvenle izleyebileceği samimi ve iyi hissettiren bir dünya sunacak.

Dizinin kadrosunda Fikret Kuşkan, Hande Soral, Emre Bey, İlayda Alişan, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür yer alıyor.

‘Helâl Olsun’ yıllar sonra yeniden çıktı

Türk müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren’in 1987 yılında Lider Müzik etiketiyle yayımlanan ‘Helâl Olsun’ albümü, 39 yıl sonra yeniden plak formatında müzikseverlerle buluştu.

Döneminde kaset ve plak olarak yayımlanan ancak sınırlı sayıdaki plak baskısıyla koleksiyonerlerin yıllardır aradığı albüm, Lider Müzik tarafından orijinal bantlardan yeniden aktarıldı. Zeki Müren’in Lider Plak’la yaptığı 4. ve son albüm olma özelliğini taşıyan çalışma, sanatçının 80’li yıllardaki müzikal yolculuğunda özel bir yere sahip. Albüme 1987’deki plak baskısında yer almayan ve sadece kasette bulunan ‘Aşk Rüşveti’ de yeni baskıya eklendi.

Albümün prodüktörlüğünü üstlenen Selami Şahin, 9 eserin düzenlemesine de imza atıyor. Plağın arka kapağında ise müzik yazarı Yavuz Hakan Tok’un albümü anlatan kapak yazısı yer alıyor.

Arzu Yetiş Kocatepe’den ilk single

Uluslararası ünlü tasarımcı Arzu Yetiş Kocatepe, ilk single çalışması ‘Mukadderat Bu’yu Sirius Music Yapım ve Avrupa Müzik iş birliğinde yayınladı.

Sözleri ve müziği Bülent Yetiş’e ait olan şarkı, hareketli ritmi ve akılda kalan melodisiyle dikkat çekiyor. Enerjik yapısıyla öne çıkan ‘Mukadderat Bu’, aşkı kaderin kaçınılmaz bir parçası olarak ele alırken pozitif atmosferi ve güçlü melodisiyle dinleyiciye keyifli bir müzik deneyimi yaşatıyor. Arzu Yetiş Kocatepe, ilk profesyonel müzik çalışmasında sergilediği güçlü yorumuyla şarkının enerjisini dinleyiciye başarıyla yansıtıyor.

İlk notadan itibaren temposunu hissettiren ‘Mukadderat Bu’, umut veren sözleri ve dinamik yapısıyla yazın enerjisini taşıyan çalışmalar arasında yerini alıyor. Arzu Yetiş Kocatepe’nin müzik kariyerindeki ilk adımı olan çalışma, sanatçının müziğe olan tutkusunu da gözler önüne seriyor.