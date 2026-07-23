Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı CNP Film imzalı ‘Sevdan Bir Ateş’, okuma provasıyla ilk kez tüm ekibi aynı masada buluşturdu. Ekip, yakında sete çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği ‘Sevdan Bir Ateş’, Murat Saraçoğlu’nun yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak. Hikâyesi ve senaryosu Eda Tezcan ile Selda Akın’ın kaleminden çıkan dizinin başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar paylaşıyor. Mirza ve Leyla’nın yıllara meydan okuyan hikâyesini ekrana taşıyacak ikiliye Sitare Akbaş, Gökçe Eyüboğlu, Yeşim Gül, Taner Rumeli, Yusuf Gökhan Atalay, Hande Canpolat, İsmail Hakkı Ürün, Kayra Sır, Sezin Bozacı, Süreyya Kilimci, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Ege Gönülal, Melih Kırkbir, Sermet Yeşil ve Soydan Soydaş eşlik ediyor.

Aile sırları, intikam, imkânsız aşklar ve geçmişle yüzleşmelerin iç içe geçtiği ‘Sevdan Bir Ateş’, yeni sezonda ekrana gelecek.

98 bin kişi, Ebru Yaşar’la tek ses

Ebru Yaşar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya’da verdiği konserle unutulmaz bir geceye imza attı. Kılıçarslan Şehir Meydanı’nı dolduran 98 bin müziksever, sanatçının sevilen şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Güçlü repertuvarı ve sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan sanatçı, festivalin en çok konuşulan konserlerinden birine imza attı. Konser boyunca meydanı dolduran binlerce kişi, Ebru Yaşar’ın hit şarkılarını tek ses söyledi. Konser kadar Ebru Yaşar’ın sahne şıklığı da dikkat çekti.

Yazın enerjisini yansıtan sarı tonlarındaki drapeli elbisesi, zarif duruşu ve sade şıklığıyla tam not alan Ebru Yaşar, sahne ışıkları altında adeta göz kamaştırdı. Şıklığını inci detaylı kolyesiyle tamamlayan sanatçı, hem tarzı hem de güçlü performansıyla alkış topladı.

İlk başrolünde madenci oldu

‘Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya’da’ filminde umutlarının peşinden gitmek için sınırları aşmak zorunda kalan, sonunu bilmediği ama umutlarını da yitirmediği bir mücadelenin içinde kalan genç madenci Rıfat karakterine hayat veren Mert Kılıç, ilk başrol deneyimini anlattı.

Mert Kılıç, projeyi ilk duyduğunda büyük heyecan yaşadığını belirterek “Bu filmle birlikte oyuncu Mert Kılıç olarak yeni bir kapının aralandığını hissettim. Oyunculuğa gönlümü kaptırdım. Madencilik çok zor bir meslek ancak sinema sektöründe çalışanların işi de hiç kolay değilmiş” dedi.

Türkiye, Almanya ve Karadağ ortak yapımı olan, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini Ahmet Küçükkayalı’nın üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Geliştirme ve Yapım Desteği alan ‘Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya’da’, 21 Ağustos’ta Türkiye’de, ardından Avrupa’da gösterime girecek. Filmde Mert Kılıç, Bengisu Baykal, Ahmed Saka ve Nevin Alp gibi genç kuşağın başarılı oyuncuları ile usta isimler Hilmi Özçelik, Mehmet Usta ve Abdül Süsler aynı projede buluşuyor.