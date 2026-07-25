Star TV’nin yeni aile komedisi ‘Tuzlu Kahve’ için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosu, okuma provasında ilk kez bir araya geldi. Dizi, Türk televizyon, sinema ve tiyatrosunun usta isimlerini aynı projede buluşturuyor.

Yapımını Poll Films, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği dizinin kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

‘Tuzlu Kahve’, İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor. Özlenen nostaljik aile komedisi ruhunu modern bir anlatımla yakında ekranlara taşıyacak olan dizi, aşkın yalnızca iki insan arasında değil; aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatacak.

İlk kez gerçek bir komedide yer aldı

Fenomen film serisi ‘Çakallarla Dans’, sekizinci filmi ‘Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması’ ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken serinin yeni oyuncularından Nur Sürer, açıklamalarda bulundu

İnsan kaçakçılığı çetesinin lideri ‘Yenge’ karakteriyle karşımıza çıkmaya hazırlanan usta oyuncu, “Gerçek anlamda bir komedinin içinde hiç yer almamıştım. ‘Çakallarla Dans’la bu hayalim gerçekleşti” dedi. 47 yıllık sanat hayatında ilk kez tam anlamıyla bir komedi filminde rol aldığını söyleyen sanatçı, Çakallarla Dans’ın bu anlamda kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Serinin başarısının tesadüf olmadığını söyleyen Nur Sürer, yıllardır değişmeyen oyuncu kadrosunun ve ekip ruhunun bu başarının en önemli nedeni olduğunu vurguladı.

Zeynep Avcı’dan ‘Ders Olsun’ sürprizi

‘Yalan’ yorumuyla dikkat çeken Zeynep Avcı, şimdi de ‘Ders Olsun’ isimli yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği Sinan Akçıl imzası taşıyan eser, Enes Yolcu düzenlemesiyle modern, dinamik ve yazın enerjisini yansıtan taptaze bir sound’a kavuştu. Şarkıya Emre Er’in yönetmenliğinde Şile’de bir de klip çekilmiş. Orijinal ruhunu korurken günümüz pop anlayışıyla yeniden hayat bulan ‘Ders Olsun’, güçlü ritmi, etkileyici vokali ve yüksek enerjisiyle bu yazın dikkat çeken çalışmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Zeynep Avcı, ‘Ders Olsun’ ile hem nostaljiyi günümüz pop anlayışıyla buluşturuyor hem de yazın ritmini belirleyecek şarkılardan birine imza atıyor.