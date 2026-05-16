Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tolcay ve Tolga Ciğerci kardeşler, Almanya 3. Lig’in 38. ve son haftasında E. Cottbus formasıyla tarihi bir başarıya imza attı.

Jahnstadion Regensburg’da oynanan karşılaşmada Cottbus, deplasmanda Regensburg’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligi ikinci sırada tamamlayan Alman ekibi, bir üst lige yükselme hakkı kazandı.

Mücadelenin tek golü 29. dakikada Boziaris’ten gelirken, Regensburg son dakikalarda penaltıdan yararlanamadı.

Tolcay Ciğerci maça ilk 11’de başlarken, Tolga Ciğerci 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Böylece köklü Alman kulübü E. Cottbus, gelecek sezon Bundesliga 2’de mücadele etmeye hak kazandı.

SEZON PERFORMANSLARI

31 yaşındaki Türk yıldız Tolcay Ciğerci, bu sezon 39 maçta 18 gol ve 13 asistlik performansıyla dikkat çekti. Devre arasında takıma katılan Tolga Ciğerci ise 10 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.