16 Mayıs 2026 Cumartesi
ABD’de Türk bayrağı gururu: New York’ta Türk Günü yürüyüşü öncesi büyük heyecan

ABD’nin New York kentinde düzenlenecek 43. Türk Günü Yürüyüşü öncesinde Wall Street’te bayrak çekme töreni gerçekleştirildi. Türk vatandaşlarının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte mehter takımı da sahne aldı.

ABD’nin New York kentinde düzenlenecek 43. Türk Günü Yürüyüşü öncesinde bayrak çekme töreni gerçekleştirildi. Wall Street yakınındaki Bowling Green Park’ta yapılan etkinlikte Türk bayrağı büyük coşkuyla göndere çekildi.

Törene Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, diplomatik temsilciler, sivil toplum kuruluşları, Türk okulları ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve konuşmalar yapıldı.

Tören sırasında ünlü finans merkezi Wall Street çevresinde Türk bayrağının göndere çekilmesi büyük alkış aldı. Katılımcılar sık sık Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki mehter takımı da etkinlikte sahne aldı. Mehter marşları törene katılan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Türk Günü Yürüyüşü’nün kökeni 1981 yılına dayanıyor. Etkinlik, ABD’de görev yapan Türk diplomatlarının ASALA saldırılarında şehit edilmesine tepki amacıyla başlatılmıştı.

Gerçekleştirilecek yürüyüş kapsamında mehter takımı New York sokaklarında marşlar seslendirecek. Program çerçevesinde ayrıca Madison Square Park’ta çeşitli konser ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

