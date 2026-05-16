Erciyes’te gölde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kayseri’de Erciyes Dağı’ndaki Tekir Gölü’nde şişme botla açılan 3 kişi, küreğin kırılması sonucu mahsur kaldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kurtarılan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Kayseri’de Erciyes Dağı eteklerinde bulunan Tekir Gölü’nde şişme botla göle açılan 3 kişi mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu vatandaşlar güvenli şekilde kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre A.G., A.P. ve E.K.D. isimli kişiler gezmek amacıyla geldikleri bölgede yanlarında getirdikleri şişme botla göle açıldı. Bir süre sonra botun küreklerinden birinin kırılması nedeniyle gölde mahsur kalan kişiler yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD, jandarma, UMKE ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma anları dronla görüntülendi

Ekiplerin göle indirdiği botla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 3 kişi bulundukları noktadan kurtarıldı. Yaklaşık 2 saat süren operasyon dron kamerasıyla da görüntülendi.

Kurtarılan vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
