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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul genelinde hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde geri sayımı başlattı. Toplam 1.071 konutun yer aldığı projede hak sahipleri, düzenlenecek kura çekilişiyle netlik kazanacak.

Kira fiyatlarının aylık 10 bin Türk Lirası’ndan başlayacağı projede ilk etap teslimatları ve kura süreci Ekim ayında tamamlanacak.

KONUTLAR İSTANBUL’DA 4 BÖLGEYE DAĞITILACAK

Projenin ilk aşamasında kiraya verilecek 1.071 konut, kent geneline yayılan 4 ayrı grupta vatandaşların kullanımına sunulacak. İlçelere göre; Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören olmak üzere 360 konut yer alacak. Maltepe, Tuzla ve Kartal'da ise 330 konut olurken, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 91 konut ve Arnavutköy'de 90 konut olacak.

KURA ÇEKİLİŞİ VE BAŞVURU TAKİBİ E-DEVLET’TEN YAPILACAK

Ekim ayı içerisinde dijital ortamda gerçekleştirilecek kura çekilişi e-Devlet üzerinden yürütülecek. Hak sahiplerine konut anahtarları yine aynı ay içinde teslim edilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, süreçle ilgili onay veya kabul durumlarını e-Devlet kapısındaki TOKİ hizmet alanında bulunan "Konut / İşyeri Başvuru" sekmesinden anlık olarak kontrol edebilecek.

KİRA ŞARTLARI VE KULLANIM KOŞULLARI NELER?

Farklı ihtiyaca yönelik 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinin yer aldığı projede kira şartlarının detayları belirlendi.

Teslim tarihinden itibaren ilk 12 ay boyunca kira bedeline zam yapılmayacak. Sabit geçen bir yılın ardından ilk ocak ayından itibaren kira güncellemeleri TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranına göre ayarlanacak. Kira ödemeleri, dairenin teslim edildiği ayı takip eden ayın 20’nci gününde başlayacak. Kiralık sosyal konutlardan yararlanma süresi azami 3 yıl ile sınırlandırıldı ve bu sürenin uzatılmayacağı belirtildi. 3 yıllık tahsis süresi devam ederken herhangi bir konut satın aldığı tespit edilen hak sahiplerinin kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.