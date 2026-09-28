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Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ta bir beyaz eşya teknik servis çalışanının, servis hizmeti vermek amacıyla gittiği evlerde kadınların bilgisi ve rızası dışında gizlice görüntülerini kaydettiği iddiası kamuoyunda büyük tepki topladı.

TRAFİK KAZASI SONRASI ŞÜPHE ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, şüphelinin karıştığı bir trafik kazasının ardından kolluk kuvvetlerince yapılan incelemelerde, şahsın cep telefonunda çok sayıda kadına ait rıza dışı çekilmiş gizli görüntüler tespit edildi. Olayın ardından emniyet güçleri, görüntülerde yer alan mağdur kadınları ve ailelerini teşhis için karakola davet etti.

MAĞDUR YAKINI KONUŞTU: "MAKİNEYE BAKMA BAHANESİYLE GİZLİCE ÇEKMİŞ"

Adliye önünde açıklamalarda bulunan mağdur yakınlarından biri, yaşanan skandalın detaylarını aktararak şunları söyledi:

"Evimize gelen teknik servis personelinin eşimin görüntülerini çektiğini söylediler. Teşhis için karakola çağrıldık ve gittiğimizde eşimi tanıdık. Polisler, şahsın telefonunda yaklaşık 22 ila 26 kadına ait gizli kayıt bulunduğunu belirtti. Şahıs, evde güya makinenin altına ışık tutma bahanesiyle yerdeyken telefonla alttan yukarıya doğru eşimin gizlice görüntüsünü kaydetmiş.

Böyle bir olayı kabul etmemiz mümkün değil. Bağlı olduğu teknik servise gittiğimizde ise 'Bizim haberimiz yok, biz ne yapalım' diyerek olayı baştan savmaya çalıştılar. Avukatımız dosyamızı hazırlıyor, şahıstan ve ihmali olanlardan sonuna kadar şikayetçi olacağız. Vatandaşlarımızın da evlerine giren teknik personele karşı çok dikkatli olmalarını istiyoruz."

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmekte olup, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Mağdur aileler ise adalet önünde en ağır cezanın verilmesini talep ediyor.