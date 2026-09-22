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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat, gece yarısı Doğancıbağları Mahallesi’nden gelen acı haberle sarsıldı. Kontrolden çıkarak sulama kanalına sürüklenen otomobil, iki genç ömrü hayattan kopardı.

Saatler 02.00’yi gösterdiğinde kontrolden çıkan 60 YE *** plakalı otomobil, savrularak sulama kanalına uçtu. Sessizliği yırtan kaza sonrası bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zamanla yarışan ekiplerin kanalın buz gibi sularında yürüttüğü zorlu kurtarma çalışması, ne yazık ki acı bir tabloyla son buldu. Araçta sıkışan 30 yaşındaki Emre A. ve 28 yaşındaki Yunus Emre Ö., düştükleri kanaldan çıkarıldıklarında yaşam mücadelesini kaybetmişti.

İki gencin cansız bedeni otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, emniyet güçleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.