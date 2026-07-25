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Kaynak: İHA

Yoğun rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarında hasar oluşurken, sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oldu.

Merkeze bağlı Altıntaş köyünde fırtınanın etkisiyle bir evin çatısı bulunduğu yerden koparak uçtu. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, yapıda maddi zarar oluştu.

Sulusaray ilçesinde de kuvvetli yağış ve rüzgar etkisini gösterdi. Kısa sürede bastıran yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yürümekte zorlanırken, sürücüler trafikte ilerlerken güçlük yaşadı.

Niksar ilçesine bağlı Gülbayır köyünde ise yağışa dolu eşlik etti. Kısa süreli dolu yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.