Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları Sinop İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Hüsamettin Kars, AFAD İl Müdür Yardımcısı Emrah Adıslıoğlu ve DSİ 74. Şube Müdürü Göktuğ Yılmaz sahada yerinde inceledi.
Heyet, yürütülen faaliyetler ve projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
AFAD ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, bölgedeki taşkın risklerini azaltmak ve güvenliği artırmak amacıyla Sinop’a 9 adet ağır iş makinesi tahsis edildi.