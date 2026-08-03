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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat’ın yetiştirdiği önemli iş insanlarından, Dimes’in kurucularından ve eski milletvekillerinden Orhan Ziya Diren, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat Alipaşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orhan Ziya Diren için helallik alındı. Yoğun katılımla gerçekleşen cenaze törenine protokol üyeleri, siyasetçiler, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye’nin meyve suyu sektöründe öncü markalarından biri olan Dimes’in gelişiminde önemli rol üstlenen, iş dünyasına ve Tokat’a önemli katkılar sunan Orhan Ziya Diren, bir dönem milletvekilliği görevinde de bulunarak memleketine hizmet etti.

Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Orhan Ziya Diren’in naaşı, cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Tokat’ın önemli değerlerinden biri olan Orhan Ziya Diren, geride bıraktığı yatırımları, iş dünyasına kazandırdığı başarıları ve memleketine olan bağlılığıyla hatırlanmaya devam edecek.