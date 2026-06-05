Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat-Sivas karayolunun en kritik noktalarından biri olan Çamlıbel Kızıliniş mevkiinde, daha önce defalarca onarım yapılan yol kesiminde yeniden çökme meydana geldi.

Sürekli tekrarlayan bu sorun nedeniyle adeta köstebek yuvasına dönen yolda sürücüler isyan bayrağını açtı: "Geçici makyaj değil, kalıcı çözüm istiyoruz!"

Tokat’ı Sivas’a ve güney illerine bağlayan önemli ana arterlerden biri olan Tokat-Sivas karayolu, Kızıliniş mevkiindeki kronik yol çökmeleriyle yeniden gündemde. Daha önce Karayolları ekiplerince defalarca onarılan, yama ve dolgu çalışmalarıyla geçiştirilen yol kesiminde, kısa süre sonra yeniden derin çökmeler ve taban kaymaları yaşandı. Aynı noktada sürekli benzer sorunların baş göstermesi, bölgeyi kullanan sürücüleri ve vatandaşları canından bezdirdi.



"CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHDİT ALTINDA"



Her gün binlerce binek araç, otobüs ve ağır vasıtanın geçiş yaptığı bu güzergahta, ansızın beliren çökmeler trafik güvenliğini ciddi derecede tehlikeye düşürüyor. Kızıliniş rampalarında seyir halindeyken çökme noktalarını son anda fark eden sürücüler, ani fren ve direksiyon hamleleri yapmak zorunda kaldıklarını, bunun da zincirleme kazalara davetiye çıkardığını belirtiyor.

Bölge halkı, duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Burada neredeyse her yıl aynı noktada çökme oluyor. Gelip üzerini asfaltla kapatıyorlar, birkaç ay sonra yol yine içe göçüyor. Geçici tamiratlar hem milli servet kaybı hem de bizlerin can güvenliğini hiçe saymaktır. Buraya harcanan emeğe, dökülen asfalta yazık. Yetkililerden artık bu işin köküne inmesini bekliyoruz."



VATANDAŞ RADİKAL ADIMLAR BEKLİYOR



Bölgeyi kullanan vatandaşlar, her onarım sonrası aynı sonucun alınmasının, sorunun sadece yüzeysel bir asfalt probleminden ibaret olmadığını gösterdiğini vurguluyor. Yolun alt tabakasında bir zemin problemi, su sızıntısı ya da heyelan riski olabileceğini belirten sürücüler, Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili bölge müdürlüklerinden şu adımları atmasını talep ediyor:

Zemin Etüdü ve Araştırma: Çökmenin meydana geldiği Kızıliniş mevkiinde derinlemesine bir teknik inceleme yapılarak, sorunun gerçek nedeninin (alt yapı, yeraltı suları, zemin yapısı vb.) tespit edilmesi,

Kalıcı Mühendislik Çözümü: Geçici asfalt yamaları yerine, gerekiyorsa istinat duvarı, zemin güçlendirmesi (fore kazık) veya drenaj sistemleri gibi kalıcı mühendislik çözümlerinin hayata geçirilmesi,

Yol Güvenliği Önlemleri: Çalışmalar tamamlanana kadar bölgede sürücüleri uyaracak gece ve gündüz görünürlüğü yüksek işaret tabelalarının ve hız sınırlandırmalarının eksiksiz uygulanması.



Tokat-Sivas karayolunu kullanan binlerce vatandaşın ortak çağrısı net: "Kızıliniş’te bir facia yaşanmadan, yamama politikasından vazgeçilsin ve kalıcı bir çözümle yol güvenliği sağlansın!" Yeniçağ Gazetesi olarak, bölge halkının ve sürücülerin sesi olmaya, konunun takipçisi kalmaya devam edeceğiz.