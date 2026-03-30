Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Davos’ta yaptığı açıklamada markanın yeni modeli T6’nın 2027 yılında piyasaya sunulacağını duyurdu.

Uygun fiyatlı olması planlanan modelin, elektrikli otomobil kullanımını daha geniş kesimlere yayması hedefleniyor.

SERİ ÜRETİMDE YENİ HEDEF

T6 modeliyle birlikte üretim kapasitesinin de önemli ölçüde artırılması planlanıyor. 2026 yılı için 60 bin adet üretim hedeflenirken, 2027 sonunda bu rakamın 100 bin adede çıkarılması öngörülüyor.

Bu kapsamda Gemlik’teki üretim tesisinde T6’ya özel yeni bir hat kurulması planlanıyor.

T10X

Halihazırda yollarda olan T10X SUV ve tanıtımı yapılan T10F fastback modellerinin ardından T6, markanın daha geniş bir pazara açılmasını sağlayacak yeni adım olarak görülüyor.

Daha düşük maliyetli bir modelin devreye girmesiyle hem iç pazarda elektrikli araç dönüşümünün hızlanması hem de uluslararası rekabet gücünün artması bekleniyor.

T10F

REKABET DENGESİ DEĞİŞEBİLİR

Uzmanlara göre T6’nın devreye girmesi, özellikle B ve C segmentindeki ithal elektrikli araçlar için güçlü bir alternatif oluşturabilir.

Şarj altyapısının gelişimiyle birlikte modelin Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobillerden biri olabileceği değerlendiriliyor.