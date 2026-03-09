Yeniçağ Gazetesi
Togg'un iki yıllık zararı 28 milyar liraya ulaştı

Togg’un iki yıllık zararı 28 milyar liraya ulaştı

Türkiye’nin yerli otomobil girişimi Togg, 2025 yılını 14,6 milyar lira zararla kapattı. Şirketin son iki yıldaki toplam zararı yaklaşık 28 milyar liraya yükselirken, finansal sürdürülebilirlik tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Zarar tablosu büyüyor

Togg’un 2025 yılı finansal sonuçları açıklandı. Buna göre şirket yılı 14,61 milyar lira zararla tamamladı. Togg, 2024 yılında da 13,75 milyar lira zarar açıklamıştı.

Son iki yılın toplamına bakıldığında şirketin zararının yaklaşık 28 milyar liraya ulaştığı görülüyor. Açıklanan bilanço, projenin finansal yapısı ve uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

'Şeffaflık ve denetim' çağrısı

Konuyu gündeme taşıyan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Togg’un mali yapısının daha açık şekilde ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Akay, Türkiye’nin üretim ve teknoloji yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu belirterek bu tür projelerin gerçekçi planlama ve şeffaf finansal yönetimle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Akay, kamu kaynaklarının kullanıldığı hiçbir projenin denetim ve sorgulamadan muaf tutulamayacağını dile getirdi.

Siyasi destek tartışması

Akay ayrıca geçmişte Togg ile sık sık görüntü veren bazı bakan ve üst düzey yöneticilerin artık aracı kullanmadığını öne sürdü.

Bir dönem Togg’un siyasi söylemlerde sıkça yer aldığını belirten Akay, güçlü ve başarılı bir proje söz konusuysa buna en güçlü desteğin projeyi yönetenler tarafından verilmesi gerektiğini savundu.

