Otomotiv sektöründeki yerli üretim hamlesine bir yenisi daha ekleniyor. HABAŞ; sedan ve crossover olmak üzere iki farklı kasa tipiyle pazara girmeye hazırlanıyor. Benzinli, hibrit ve plug-in hibrit motor seçenekleriyle sunulması planlanan araçlar için yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde dev bir yatırım gerçekleştiriliyor. Şirket, Honda'dan devraldığı Gebze tesisinde yıllık üretimi 75 bin adede çıkarmayı hedeflerken, ilerleyen süreçte ürün gamına SUV ve hafif ticari modelleri de eklemeyi planlıyor.

TASARIM FERRARI VE MCLAREN’IN MİMARINA EMANET

Projenin en dikkat çekici unsurlarından birini tasarım süreci oluşturuyor. Ferrari F430, McLaren P1, modern Fiat 500 ve BMW X5 gibi ikonik modellerin mimarı olan Amerikalı tasarımcı Frank Stephenson, yeni Türk otomotiv markasının tasarım dilini sıfırdan inşa ediyor. Frank Stephenson Design tarafından yürütülen çalışmalar; dış tasarımdan 3D modellemeye, kil incelemelerinden mühendislik desteği ve kalıplama süreçlerine kadar geniş bir kapsamı içeriyor.

DEV TESİSTE ÜRETİM ALTYAPISI HAZIR

HABAŞ’ın binek otomobil projesinin üretim üssünü, Honda’nın 2021 yılında üretimi durdurmasının ardından satın alınan Gebze fabrikası oluşturuyor. Üretim kapasitesini artırmak isteyen HABAŞ, Honda'nın İngiltere'de kapatılan fabrikasına ait gelişmiş ekipmanları da Türkiye'ye getirerek güçlü bir altyapı kurdu. Şirket, bu yatırımla hem iç pazarda hem de küresel ölçekte iddialı bir oyuncu olmayı hedefliyor.