TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete; TOBB Genel Kurul Divanı, Yönetim Kurulu üyeleri, konseyler, oda ve borsa başkanları ile delegeler katıldı.

Heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

ŞEREF DEFTERİ’NE ANLAMLI MESAJ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Genel Kurul Başkanı Cihan Ergenç, Anıtkabir Şeref Defteri’ni imzaladı. Deftere yazılan mesajda, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlılık vurgusu ön plana çıktı.

Mesajda, Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olarak 82. Genel Kurulun gerçekleştirildiği belirtilerek, Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefinin izinden gidilmeye devam edileceği ifade edildi.

“ÜRETİM, İSTİHDAM VE YATIRIM ÖNCELİĞİMİZ”

Şeref Defteri’ndeki ifadelerde, Türk özel sektörünün en önemli hedeflerinin üretim gücünü artırmak, istihdamı büyütmek ve yatırımları çoğaltmak olduğu vurgulandı.

Bu doğrultuda iş dünyasının tüm gücüyle çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

CUMHURİYET DEĞERLERİNE VURGU

Mesajda ayrıca Cumhuriyet’in temel ilkelerine bağlılığın altı çizilerek, bu değerlerin gelecek nesiller tarafından da korunacağına olan inanç dile getirildi.

Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarılması hedefi doğrultusunda, akıl ve bilimin rehberliğinde ilerleme kararlılığı yinelendi.

“EMANETE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

TOBB heyeti, Cumhuriyet’in kuruluşunda emeği geçen tüm isimleri rahmet ve minnetle anarken, Atatürk’ün mirasına sahip çıkma kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Ziyaret, iş dünyasının milli değerlere bağlılığını ortaya koyan önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.