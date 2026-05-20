Samsun'da düzenlenen görkemli törenle, yoğun bir eğitim ve saha programını başarıyla bitiren 15 kadın mühendis mezuniyet belgesini aldı. Sanayide dijital ve yalın dönüşüme liderlik edecek mühendislerin istihdam oranları ise dikkat çekti.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİYLE DONATILDILAR: 4 AYLIK SAHA DENEYİMİ

Kadın Mühendis Okulu'nda eğitim gören katılımcılar; endüstri 4.0, yalın üretim, dijital dönüşüm ve verimlilik gibi sanayinin geleceğini şekillendiren alanlarda teorik ve uygulamalı bir eğitim sürecinden geçti.

Program kapsamında kadın mühendisler, Model Fabrika Öğren Dönüş Programı ile 4 ay boyunca gerçek yalın/dijital dönüşüm projelerinde görev alarak doğrudan saha deneyimi kazandı. Sanayi örnekleri ve vaka analizleriyle desteklenen eğitimlerde; YODA Analizi Eğitimi sayesinde işletmelerin organizasyonel olgunluk düzeyini ölçme, güçlü ve gelişime açık yönleri belirleme ile sürekli iyileştirme süreçlerine katkı sağlama becerileri kazandırıldı.

"SAMSUN, MERSİN-SAMSUN SANAYİ KORİDORU İLE BAMBAŞKA BİR YÜZYILA HAZIRLANIYOR"

Törende konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun’un lojistik avantajları ve üretim altyapısıyla Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu vurguladı. Üretim yükünün batı illerinden Anadolu’ya yayılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Dicle, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın liderliğinde şekillenen Samsun–Mersin Sanayi Koridoru; hızlı tren ve otoyol projeleri ile bütünleşik olarak şehrimize büyük ölçekli yatırımcıların ilgisini artırıyor. Samsun bambaşka bir yüzyıla hazırlanıyor. 2025 yılının başında bir hayal kurarak başladığımız bu yolculukta amacımız, kadın istihdamını artırırken ikiz dönüşümün öncüsü olacak kadın mühendislerimizi sahaya hazırlamaktı. Bugün üçüncü dönemi başlatmanın onurunu yaşıyoruz."

Dicle ayrıca, 22 Eylül 2025'te mezun olan ilk dönem öğrencilerinden 7’sinin şu an Samsun’daki Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) "yalın üretim koordinatörü" olarak stratejik görevler üstlendiğini müjdeledi.

"Bilgi Sahaya İndi, Üretime Dokundu: Mezunların İstihdamı Hızla Sürüyor"

Samsun Model Fabrika Direktörü Onur Berberoğlu, projenin sadece bir kurs değil, sanayinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına doğrudan yanıt veren güçlü bir çıktı modeli olduğunu söyledi. Mühendisliğin sadece masa başında hesap yapmaktan ibaret olmadığını belirten Berberoğlu, programın başvuru ve istihdam verilerini paylaştı:

"KADIN MÜHENDİSLERİN SAHADA OLMASI DÖNÜŞÜME LİDERLİK EDECEKTİR"

TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ise sanayinin artık sadece kas gücüyle değil; verimlilik, dijitalleşme ve yenilikçi bakış açısıyla büyüdüğünü ifade etti. Akyüz, kadın mühendislerin üretim sahalarında daha fazla yer almasının ve karar mekanizmalarına dahil olmasının, sanayideki bu dönüşüme büyük ivme kazandıracağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kadın mühendislere mezuniyet sertifikaları takdim edildi. Tören; Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, KOSGEB Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.