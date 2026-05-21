Yapay zeka Türkiye Kupası'nı hangi takımın kazanacağını açıkladı: Trabzonspor mu, Konyaspor mu?
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Konyaspor yarın saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Yapay zekaya karşılaşmanın sonucunu ve kupanın kazananını sorduk. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
Yarın saat 20.45'te başlayacak olan dev müsabaka Corendon Airlenes Park'ta oynanacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Yapay zekaya maçın sonucunu ve Türkiye Kupası'nı hangi takımın kazanacağı sorduk.
YAPAY ZEKANIN TAHMİNİ
TRABZONSPOR 10. KUPA PEŞİNDE
Trabzonspor, yarı finalde Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bordo-mavililer, daha önce iki finali kaybetmenin moral yüküyle sahaya çıkarken 10. kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.
KONYASPOR TARİH YAZMAK İSTİYOR
TÜMOSAN Konyaspor ise kupada namağlup ilerleyerek finale geldi. Yarı finalde Beşiktaş’ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan yeşil-beyazlı ekip, tarihinde önemli bir başarıya ulaşmanın peşinde. Ayrıca kupayı kazandıkları durumda Avrupa sahnesinde yer alacaklar.
KADRO KALİTESİ VE OYUN PLANI
Trabzonspor, kadro kalitesi ve derinliğiyle finalin favorisi olarak gösteriliyor. Paul Onuachu’nun hava toplarındaki etkinliği ve orta sahadaki yaratıcı isimler bordo-mavililerin en büyük kozları arasında yer alıyor.
TÜMOSAN Konyaspor ise disiplinli savunma anlayışı ve hızlı kontrataklarıyla dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı ekip, özellikle set parçalarında etkili bir görüntü sergiliyor.
FİNALİN ANAHTARLARI
Karşılaşmada orta saha mücadelesi ve erken golün oyunun gidişatını belirlemesi bekleniyor. Trabzonspor’un baskılı oyunu mu yoksa Konyaspor’un kompakt savunması mı öne çıkacak, maçın kaderini belirleyecek.
SKOR TAHMİNİ
Tarafsız sahada oynanacak mücadelede dengelerin değişebileceği, Konyaspor’un turnuvadaki güçlü performansının da finali daha çekişmeli hale getireceği ifade ediliyor. En olası skor olarak ise 2-1’lik Trabzonspor galibiyeti öne çıkıyor. Bu minvalde Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek.