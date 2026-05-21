AKOM'dan saat saat uyarı: İstanbul sağanak altında, 12 saat boyunca aralıksız yağacak

Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, İstanbul için hava durumunu açıkladı. Sadece 1 gün yağış gözükmeyen haftada aralıksız yağmurlar kenti esir alacak. İstanbul bu akşam 23.00'ten itibaren sağanak etkisinde.

Aykut Metehan Aykut Metehan
AKOM, İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Açıklamada, gece saat 23.00’ten itibaren yağışların etkisini artıracağı, cuma öğle saatlerine kadar ise yer yer kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

AKOM'dan bugün için yapılan uyarıda, "Gün boyu havada çoğunlukla bulutlu gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 19°C’ler civarında seyredeceği, il genelinde aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

Yağışların gece saat 23.00’ten itibaren etkisini artıracağı belirtilen açıklamada, cuma günü (yarın) öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

22 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

23 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Mayıs Pazar: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

25 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu, sabah yağmurlu

26 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu

Kaynak: Haber Merkezi
