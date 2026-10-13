Kaynak: Haber Merkezi

Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticilerin merakla beklediği 2026 yılı çeltik alım fiyatlarını kamuoyuna duyurdu. Hasat ve piyasa hareketlerini yakından takip ettiğini belirten kurum, gelinen noktada alım fiyatlarının açıklanmasının uygun görüldüğünü bildirdi. Ancak fiyatların eylül ayı ortasında başlayan hasat döneminden yaklaşık bir ay sonra açıklanması, ürününü hangi fiyattan değerlendireceğini bilmeden sezona başlayan çeltik üreticileri açısından dikkat çekici bir gelişme oldu.

TMO tarafından açıklanan 2026 yılı alım rakamlarına göre, Baldo grubu çeltikte kilogram başına 45 TL (ton başına 45 bin TL), Cammeo grubunda 43 TL, Osmancık grubunda 38 TL ve diğer çeşit çeltiklerde ise 32 TL (ton başına 32 bin TL) alım fiyatı uygulanacak.

ÇEŞİTLER ARASINDA TON BAŞINA 13 BİN LİRALIK FARK OLUŞTU

TMO'nun yayımladığı fiyat tablosunda en yüksek alım fiyatı Baldo grubuna verilirken, en düşük fiyat ise diğer çeşitlere ayrıldı. Böylece en yüksek ve en düşük alım fiyatları arasında ton başına 13 bin TL, kilogram başına ise 13 TL fark oluştu.

Üretim maliyetlerinin yüksek olduğu çeltik sektöründe sulama, gübre, mazot ve işçilik giderleri öne çıkarken, özellikle kilogramı 32 TL olarak açıklanan çeşitlerde üreticinin maliyetini karşılayıp karşılayamayacağı piyasada temel soru işareti olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlayan TMO, fiili alımlara 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başlayacak. Ürün bedeli ödemeleri ise ürünün kuruma teslim edilmesini takip eden 21. günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına yatırılacak. Fiyatların ilan edilmesiyle birlikte gözler, bu rakamların serbest piyasa koşullarına nasıl yansıyacağına çevrildi.