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Kaynak: İHA

Fındık alımlarının 31 Aralık tarihine kadar devam edeceği öğrenilirken, üreticiler randevu sistemi üzerinden TMO’ya ilgi göstermeyi sürdürüyor.

Serbest piyasada fındık fiyatlarının beklentilerin altında kalması üzerine Çarşambalı üreticiler, ürünlerini değerinde satabilmek adına TMO alım noktalarına yöneldi. Alım merkezlerine getirilen fındıklar görevlilerce tartıldıktan sonra analiz merkezlerinde kalite ve alım standartları açısından titiz bir incelemeden geçiriliyor. Üreticiler, açıklanan alım fiyatları ile ürün kabul oranlarından memnuniyet duyduklarını ifade ediyor.

ÖDEMELER EN GEÇ 23 GÜN İÇİNDE YAPILACAK

TMO standartlarına uygun bulunan ürünlerin bedelleri, teslimat tarihinden itibaren en geç 23 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılıyor. 31 Aralık tarihine kadar kesintisiz sürecek olan alım süreci için üreticilerin TMO’nun resmi sistemi veya e-Devlet kapısı üzerinden randevu oluşturmaya devam edebilecekleri bildirildi.