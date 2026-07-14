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Kaynak: AA

Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 3 Haziran'da başlayan hububat alım çalışmalarının Türkiye genelinde aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar gerçekleştirilen 5 milyon tonu aşkın alımın yalnızca bir rakamdan ibaret olmadığı vurgulanarak, bu miktarın yaklaşık 200 bin tırı tam kapasiteyle doldurabilecek büyüklükte önemli bir milli değer anlamına geldiği ifade edildi.

TMO ayrıca, ürünlerini kuruma teslim ederek sürece katkı sağlayan üreticilere ve alım faaliyetlerinde görev alan tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.