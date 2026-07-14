Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim ve ABD'den gelecek kritik enflasyon verileri öncesinde altın piyasalarındaki dalgalı seyir hız kesmeden devam ediyor. Ons altının 4 bin dolar, gram altının ise 6 bin lira sınırında tutunma mücadelesi verdiği bu dönemde, TGRT Haber'e konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan yatırımcıların rotasını çizecek çarpıcı öngörülerde bulundu.
Filiz Eryılmaz gram altının geleceği rakamı açıkladı: Tarih verdi
Filiz Eryılmaz, gram altına dair kritik değerlendirmelere imza attı. Eryılmaz, masadaki iyimser ve kötümser senaryoları rakam vererek tek tek açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
Yaptığı değerlendirmelerin bir yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Eryılmaz, altın piyasası için masadaki iyimser ve kötümser senaryoları rakam vererek tek tek açıkladı.
Eryılmaz, altının önümüzdeki dönem performansı için yatırımcıları rasyonel beklentilere davet etti. Geçtiğimiz 1,5-2 yılda yaşanan kesintisiz yükseliş döneminin geride kaldığını belirten ekonomist, "Bu yıl en iyi senaryoda bile altının soluksuz gittiği ve çok büyük paralar kazandırdığı o güçlü rallileri beklememek lazım" ifadelerini kullandı.
Eryılmaz'a göre 2026 yılı için altın yatırımcısını sevindirecek "en iyi senaryo" üç temel şarta bağlı:
Savaşın geride kalması, petrol varil fiyatlarının 70-75 dolar bandında seyretmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına gitmeyip oranları sabit bırakması.
Fed'den şu aşamada bir faiz indirimi beklenmemesi gerektiğini belirten Eryılmaz, şartların olumlu ilerlemesi durumunda ons altının 4 bin 850 - 4 bin 900 dolarlara, gram altının ise kabaca 8 bin TL seviyelerine kadar tırmanabileceğini öngörüyor.
Piyasaların Fed'den gelebilecek bir faiz artışını halihazırda fiyatladığını belirten Eryılmaz, faiz senaryolarının altın üzerindeki olası baskısını şöyle özetledi:
Olası bir faiz artırımında ons altının 4 bin 500 - 4 bin 600 dolar civarına gerilemesi bekleniyor. Bu durum gram altına 7 bin - 7 ibn 500 TL bandı olarak yansıyacak.
Piyasanın şu an hiç beklemediği ve fiyatlamadığı asıl risk ise Fed'in iki kez faiz artırması. Eryılmaz, böyle bir tabloda ons altının 4 bin - 4 bin 500 dolar aralığına, spesifik olarak 4 bin 200 - 4 bin 300 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceği uyarısında bulundu.
Orta ve uzun vadeli projeksiyonlarını da paylaşan uzman isim, savaşın bitmesi durumunda 2027 yılının hem altın hem de gümüş için çok daha parlak bir yıl olacağını ifade etti. Eryılmaz, işlerin yolunda gitmesi halinde 2027'de Fed'in faiz artışlarını bitirip "faiz indirimlerine" başlayabileceğini ve bunun değerli metallere yarayacağını vurguladı.
Değerlendirmesinde Türkiye'nin enflasyon rakamlarına da değinen Filiz Eryılmaz, yıl sonu tahminlerinde revizyona gittiğini açıkladı.
Bölgesel savaş geriliminden önce 2026 yıl sonu enflasyonunu yüzde 24 olarak öngördüğünü belirten Eryılmaz, savaşın ekonomik etkileriyle birlikte bu beklentisini yüzde 29'a çıkardığını belirtti. Eryılmaz'ın 2027 yıl sonu enflasyon tahmini ise savaşın geride kalması şartıyla yüzde 20-21 bandında bulunuyor.
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