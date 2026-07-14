Filiz Eryılmaz gram altının geleceği rakamı açıkladı: Tarih verdi

Piyasanın şu an hiç beklemediği ve fiyatlamadığı asıl risk ise Fed'in iki kez faiz artırması. Eryılmaz, böyle bir tabloda ons altının 4 bin - 4 bin 500 dolar aralığına, spesifik olarak 4 bin 200 - 4 bin 300 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceği uyarısında bulundu.