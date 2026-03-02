İsrail ve ABD işbirliğinde İran'a başlatılan saldırılar Orta Doğu'ya yayıldı. Bölgedeki savaş dünya gündemine otururken siyasetçilerden de değerlendirmeler geldi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, soL Haber'in sorularını yanıtladı.

'ABD'DEN DEMOKRASİ GELECEĞİNİ SANANLAR FENA YANILIR'

ABD ve İsrail saldırılarına tepki gösterilirken neden İran'daki yönetime eleştiri getirilmediği ve yönetime karşı olan işçiler, aydınlar, özgürlükleri için isyan eden kadınların ne olacağı sorusuna yönelik Kemal Okuyan, "ABD ve İsrail saldırısından yararlanarak ülkeye demokrasi ve özgürlük getirebileceğini düşünenler fena halde yanılırlar" ifadesini kullandı.

Saldırılar sonrası Tahran'da bir sokak.

Kemal Okuyan'ın yanıtı şöyle:

ABD ve İsrail şu anda yalnız rejime değil, İran halkına, İran halkının tercihlerine ve halkın uyanışına da saldırıyor. İran halkı, bu saldırıyı püskürtmeden kendi geleceğini kurmanın koşullarını yaratamaz. “ABD’ye de karşıyız, mollalara da karşıyız” devrimci bir tutum değildir, bir tutum bile değildir. Kimsenin İran halkından kendi egemen sömürücü sınıfını ve teokratik siyasal yapılanmayı desteklemesini, ona itaat etmesini talep etme hakkı yok. Ancak bağımsız bir tutum, bugünkü siyasal gelişmelerin kritik halkasını kavrayarak geliştirilebilir. Eğer İran’da bir devrimci sınıf hareketi gelişmiş olsaydı zaten ABD ve İsrail bu şekilde saldırmazdı, saldıramazdı.

Şu anda gerçekçi olacaksak İran’daki bir rejim değişikliğinin ülkeyi ve bölgeyi çok daha tehlikeli bir noktaya getireceğinden emin olmamız gerekir. Ortada açık bir saldırganlık var. ABD ve İsrail saldırısından yararlanarak ülkeye demokrasi ve özgürlük getirebileceğini düşünerek hesap yapanlar fena halde yanılırlar ve dikkat etmezlerse niyetlerinden bağımsız “hain” durumuna düşerler. Zaten o yola girmedilerse…