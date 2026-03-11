Apple kısa süre önce yeni iPhone ve Mac modellerini tanıttıktan sonra bazı eski ürünlerini satıştan kaldırdı. Şirket toplam 15 ürünü hem resmi satıştan çıkardı hem de üretimini durdurdu.

Yeni tanıtılan iPhone 17e ile birlikte iPhone 16e modelinin satışı sona erdi. Bunun yanı sıra M3 işlemcili 11 inç ve 13 inç iPad Air modelleri de artık resmi olarak satılmayacak. Bu cihazların yerini M4 işlemcili yeni iPad Air modelleri aldı.

Ayrıca birkaç ay önce tanıtılan 512 GB depolama alanına sahip M5 işlemcili MacBook Pro da listeden kaldırıldı. Yeni standart model ise artık 1 TB depolama alanıyla sunuluyor.

Öte yandan Pro Display XDR ve bu ürüne ait bazı aksesuarlar da satış listesinden çıkarıldı.

Apple’ın bir ürünü satıştan kaldırması, o cihaza verilen desteğin tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor. Şirket genellikle tanıttığı ürünlere yaklaşık 7 yıl boyunca yazılım ve teknik destek sunmaya devam ediyor.