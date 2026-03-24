Altında son günlerde sert bir düşüş meydana geldi. Altın, geçtiğimiz hafta yüzde 10'dan fazla düşerek ciddi bir kayıpla son 43 yılın en sert kaybını yaşarken yeni haftaya da zayıf bir başlangıç yaptı.
Altında güçlü bir vuruş olacak: İslam Memiş uyardı
Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, altının inişli çıkışlı seyrini değerlendirerek, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.Derleyen: Baran Yalçın
Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, Orta Doğu’daki savaşın da etkisiyle altında yaşanan dalgalanmalar ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
‘SERT DALGALANMALARA HAZIR OLUN’
“Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 4.423 dolar seviyesinde” diyen Memiş, “Sabah Asya piyasaları açılır açılmaz 4.100 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Oradan tekrar 4.536 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 4.421 dolar seviyesinde. Gün içinde ons altın tarafında 400 dolarlık bir dalgalanma gördük. Daha önceki videolarımda ve özellikle Ocak ayında size 2026 yılına ilişkin uyarılarımı paylaşmıştım. 2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Altın ve gümüş yatırımcılarının sağlam bir psikolojiye sahip olması lazım. Altın ve gümüşü bir spekülasyon aracı olarak değerlendirecekler ve sert dalgalanmalara hazır olun” sözlerini sarf etti.
‘6000 SEVİYESİNDEN SONRA GÜÇLÜ BİR VURUŞ BEKLİYORUM’
Gün içinde 300-400 dolarlık dalgalanmaları normalleştireceklerini ve “altın güvenli liman değildir” algısını yatırımcılara yerleştireceklerini belirten Memiş, “Şimdiki fiyatlara ve Ocak ayından bugüne kadar son 3 aydaki rakamlara baktığımız zaman, günlük dalgalanmaların 300-400 dolar seviyelerine ulaşması piyasalardaki manipülasyonu net bir şekilde gösteriyor. Ons altın tarafında her ne kadar 4.100 dolar seviyesi görülmüş olsa da, özellikle dip seviyelerde alım yapmak isteyen yatırımcılara şunu söyleyebilirim: Benim nazarımda o dip seviyeler test edildi. Tekrar yükseliş olacak ama 6.000 dolar seviyesine geldikten sonra daha güçlü bir vuruş bekliyorum. O yüzden ons altın tarafında kısa vadede 4.200-4.600 dolar aralığında bir dalgalanma beklediğimi söyleyebilirim” dedi.
‘YIL SONUNDA GRAM ALTIN 10 BİN LİRA OLACAK’
4.600-4.680 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra ilk etapta 5.000 dolar seviyesine kadar yükselişin devam edeceğini belirten Memiş, “Ancak bu ne zaman gelir? Büyük bir ihtimalle Trump’ın yeni bir açıklaması olursa, “İran’la görüşmelere başladık, ateşkes ilan ediyoruz” gibi bir açıklama gelirse altın fiyatları tekrar yükselişine devam eder. Tabii bu sert manipülasyon fiyatlamasını gören yatırımcılar da şunu sorguladı: Bu yıl içinde beklediğimiz 5.800-6.000 dolar seviyesi ile alakalı bir revize, bir güncelleme var mı? Hayır, bu yılla alakalı 5.800-6.000 dolar öngörümde herhangi bir değişiklik yoktur.
Yıl sonuna kadar bu bant aralıklarında çıkış yapacağımı söyleyebilirim. Ons altın tarafında sert geri çekilmeler olunca haliyle gram altın TL fiyatında da 7.000 TL seviyesinin altına sarkmalar gördük. Özellikle gram altın tarafında daha önce 7.000 TL seviyesinin altında rakam beklemediğimi, olsa bile çok kalıcı olmayacağını ifade etmiştim. Bugün 7.000 TL seviyesinin altında sert bir şekilde gerileyen bir gram altın var karşımızda. 6.400 liraya kadar geriledi. Şu anda 6.847 TL seviyesinde. Gün içinde 500 lira oynadı. Çok ciddi bir rakam. Gram altın TL tarafında bu yıl yine 10.000 TL seviyesi ile alakalı öngörümde ve tahminimde bir güncelleme yoktur” dedi.
Yatırımcılara önemli bir uyarıda daha bulunan Memiş, “Bugün Türkiye genelinde gram altın maalesef kalmadı. Sert bir şekilde gerileyen gram altını gören yatırımcılar hemen kuyumculara akın ettiler. Rafineler mal yetiştiremedi. Geçen hafta 800 dolar olan işçilikler bugün 9.000 dolara kadar yükseldi. Özellikle işçiliklerin 9.000 dolar seviyesine kadar çıkması önemli. Çünkü biz tekrar 5.000-6.000 dolar işçilikler görebiliriz. Uyarımı tekrar hatırlatmak isterim. Ama bırakın 5.000-6.000 doları, bugün fiziki altında 9.000 dolar işçilik vardı. Bu hafta yine altın kıtlığı olacak gibi duruyor. Rafineler altın yetiştirmekte zorlanıyor olabilir. Alternatif olarak ne yapmak lazım? Özellikle paketli gram altın almaktan ziyade Darphane’nin üretmiş olduğu çeyrek, yarım, tam altın almanın daha mantıklı bir karar olduğunu, işçiliksiz olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen bugün için paketli gram altın almazdım. Çeyrek, yarım, tam altın veya 22 ayar bilezik almayı tercih ederdim. En azından işçilik farkı vermezdim” ifadelerini kullandı.