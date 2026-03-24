Altında güçlü bir vuruş olacak: İslam Memiş uyardı

Yatırımcılara önemli bir uyarıda daha bulunan Memiş, “Bugün Türkiye genelinde gram altın maalesef kalmadı. Sert bir şekilde gerileyen gram altını gören yatırımcılar hemen kuyumculara akın ettiler. Rafineler mal yetiştiremedi. Geçen hafta 800 dolar olan işçilikler bugün 9.000 dolara kadar yükseldi. Özellikle işçiliklerin 9.000 dolar seviyesine kadar çıkması önemli. Çünkü biz tekrar 5.000-6.000 dolar işçilikler görebiliriz. Uyarımı tekrar hatırlatmak isterim. Ama bırakın 5.000-6.000 doları, bugün fiziki altında 9.000 dolar işçilik vardı. Bu hafta yine altın kıtlığı olacak gibi duruyor. Rafineler altın yetiştirmekte zorlanıyor olabilir. Alternatif olarak ne yapmak lazım? Özellikle paketli gram altın almaktan ziyade Darphane’nin üretmiş olduğu çeyrek, yarım, tam altın almanın daha mantıklı bir karar olduğunu, işçiliksiz olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen bugün için paketli gram altın almazdım. Çeyrek, yarım, tam altın veya 22 ayar bilezik almayı tercih ederdim. En azından işçilik farkı vermezdim” ifadelerini kullandı.