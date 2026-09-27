Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı için ihaleye çıkıyor.

15 SAFKAN ARAP TAYI AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek satış, hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle yapılacak.

İhalede 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı tek tek satışa sunulacak.

TİGEM'den dikkat çeken satış: 15 safkan Arap tayı açık artırmayla satılacak - Resim : 1

İHALE 20 EKİM'DE VELİEFENDİ HİPODROMU'NDA

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre satış, 20 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

TİGEM'den dikkat çeken satış: 15 safkan Arap tayı açık artırmayla satılacak - Resim : 2

TAYLARIN ÖZELLİKLERİ KATALOGDA YER ALACAK

Müşteriler, satışa sunulacak tayların özelliklerinin yer aldığı kataloglara TİGEM'in internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

TİGEM 50 damızlık inek ve 50 damızlık gebe düve satışı gerçekleştirecekTİGEM 50 damızlık inek ve 50 damızlık gebe düve satışı gerçekleştirecekEkonomi

Kataloglar ayrıca sisteme kayıt olunarak e-taysatis.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilecek.