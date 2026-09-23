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Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Jersey ırkı 50 damızlık inek ile 50 damızlık gebe düvenin satışı için ihale düzenleyecek.

İHALE 48 PARTİ HALİNDE YAPILACAK

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, elektronik ortamda gerçekleştirilecek ihale, 28 Eylül-2 Ekim tarihlerinde 48 parti halinde yapılacak.

İhalede damızlık gebe düveler için muhammen bedel 230 bin lira, damızlık inekler için ise 220 bin lira olarak belirlendi.

TEKLİFLER E-DAMIZLIK SATIŞ PLATFORMUNDAN VERİLECEK

İhaleye teklif verebilmek için kullanıcı hesabının e-Damızlık satış platformu yetkililerince aktifleştirilmesi gerekecek. Hesabı aktifleştirilmeyen kullanıcılar teklif verme işlemi gerçekleştiremeyecek.

Teklifler, TİGEM'in e-Damızlık satış platformu üzerinden e-damizliksatis.tigem.gov.tr adresinden verilebilecek.