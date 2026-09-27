Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), yetiştirdiği 600 reforme erkek kuzunun satışı için ihaleye çıkıyor.

TİGEM'den dikkat çeken satış: 15 safkan Arap tayı açık artırmayla satılacakTİGEM'den dikkat çeken satış: 15 safkan Arap tayı açık artırmayla satılacakEkonomi

600 KUZU 4 PARTİ HALİNDE SATILACAK

TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek satışta, 540'ı merinos ırkı olmak üzere toplam 600 reforme erkek kuzu satışa sunulacak.

Kuzular, canlı ağırlıkları üzerinden satışa çıkarılacak. Satış, 4 parti halinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

TİGEM'den 600 küçükbaş hayvan için satış kararı - Resim : 2

İHALE 2 EKİM'DE YAPILACAK

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ihale, 2 Ekim Cuma günü saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

TİGEM'den 600 küçükbaş hayvan için satış kararı - Resim : 3

İHALE ŞARTNAMESİNE NASIL ULAŞILACAK?

İhaleye ilişkin şartname ücretsiz olarak TİGEM Ticaret Daire Başkanlığı'nda, kurumun internet sitesinde ve Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görülebilecek.