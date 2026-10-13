Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bursa’da elektronik cihaz servis hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir firma, hakkında art arda gelen şikayetler ve mevzuata aykırı uygulamaları nedeniyle ağır yaptırımla karşı karşıya kaldı.

ŞİKAYETLER 2026 YILINDA KATLANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu firma hakkında Bursa Ticaret İl Müdürlüğü’ne ulaşan başvuruların 2026 yılında belirgin şekilde arttığına dikkat çekildi. Şikayetlerin tırmanışa geçmesi üzerine firma üzerindeki denetim ve inceleme süreçlerinin titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Yürütülen incelemeler sonucunda firma hakkında Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından toplam 1 milyon 524 bin 540 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

CİMER BAŞVURULARI İNCELEME ALTINDA

Açıklamada, 6 Ekim 2026 tarihinde firmayla ilgili 6 ayrı CİMER başvurusunun daha işleme alındığı aktarılarak şu detaylar paylaşıldı:

Başvuruların 2'si kapsamında sahada denetim gerçekleştirildi ve firmadan resmi bilgi ile belgeler talep edildi.

Eksik belgelerin tamamlanması gereken diğer 4 başvuru için ise başvuru sahibi vatandaşlara gerekli süreç bilgilendirmeleri sağlandı.

"HİÇBİR ŞİKAYET GÖZ ARDI EDİLMİYOR"

Tüketicilerin mağdur edilmesine müsaade edilmeyeceği vurgulanan Bakanlık açıklamasında, CİMER, Haksız Fiyat Artışı (HFA) sistemi, yazılı başvurular ve çağrı hatları üzerinden gelen tüm bildirimlerin mevzuat çerçevesinde değerlendirildiği hatırlatıldı. Tüketici haklarının korunması, hizmet kalitesinin artırılması ve hukuka aykırı eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceği altı çizildi.